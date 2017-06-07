國光劇團清宮大戲《孝莊與多爾袞》 24日登場

▲2017台積心築藝術季「國光劇團新編清宮大戲《孝莊與多爾袞》」，將於24日在新竹縣文化局登場。（國光劇團提供）

2017台積心築藝術季「國光劇團新編清宮大戲《孝莊與多爾袞》」將於24日晚間在新竹縣文化局演藝廳登場，此劇是由京劇天后魏海敏、台灣第1鬚生唐文華、京崑王子溫宇航3大名家同台飆戲，縣長邱鏡淳7日歡迎愛戲朋友一起來觀賞精緻好戲。

文化局長張宜真指出，「太后下嫁」是清史著名疑案，故事在歷史縫隙之外，有很多野史傳說，孝莊與多爾袞年少情定彼此，卻因命運捉弄而無法結合，在環境威逼之下，孝莊為維護兒子福臨、多爾袞為掌握權勢，竟不得不相互算計，在宮廷的政治角力與心計籌畫中，牽絆著剪不斷理還亂的情愛糾葛。

此次演出是由國光藝術總監王安祈與林建華共同編劇，王安祈特別以「弓」與「鷹」的隱喻意象，從蒼鷹的豢養與重生、弓承載的權力與能量貫穿全劇。

此外，全劇以「抒情」與「敘事」筆法的錯位技巧，更提升文學內涵，召喚人性底蘊，結尾以「後設」觀點由孝莊視角回顧自身的定位格局，將文學與劇場表演藝術兼容一爐，再創台灣新美學京劇。

另，音則樂由李超擔任唱腔音樂設計，特別與同為傳藝家族的台灣國樂團合作，力邀作曲家王乙聿擔任國樂版唱腔音樂配器，營造大漠壯麗河山與宮廷幽怨氛圍，為全戲增添磅礡氣勢與情感波動。活動詳情可至文化局官網瀏覽。

(中時)