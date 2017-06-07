菲律賓瑪德利加合唱團台首演 11日屏東登場
世界合唱史上首次2度榮獲歐洲六大國際合唱大賽總冠軍，並獲得聯合國教科文組織「和平藝術家」殊榮的菲律賓瑪德利加合唱團，6月11日周日下午2時30分將在屏東演藝廳帶來極致的人聲演出。
成立於1963年的菲律賓瑪德利加合唱團，以菲律賓大學的師生與校友為主體，演出特色是指揮與團員坐在椅子上圍成半圓形，面向觀眾演唱無伴奏歌曲，在現任指揮Mark Anthony Carpio的帶領下，無論是宗教或世俗歌曲、經典或流行音樂，所演出的曲目十分豐富且多樣化，近年來至西班牙、法國、義大利等國家參與世界大賽均獲佳績。
11日在屏東演藝廳演出是合唱團臺灣巡迴首站，將帶來宗教歌曲、牧歌、當代歌曲、菲律賓民謠與經典流行等曲目，並邀請在地團體屏中海洋男聲合唱團與高雄室內合唱團參與聯演，後續還將在台南、台中、台北等地登場，並有合唱研習活動與洪綺玲老師紀念音樂會公益演出等。
屏縣府文化處長吳錦發表示，菲律賓作為亞洲最大的天主教國家，其合唱團屢獲世界大獎，藉由這次國際交流，同時響應政府新南向政策，也讓大家認識到天主教道明會在屏東與菲律賓兩地留下的文化影響。
(中時)
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