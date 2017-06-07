鄭文燦嘆假新聞多到像雪花 接的很辛苦

民進黨今天中常會，曾任新聞局長的桃園市長鄭文燦突然會中有感而發指，網路流傳很多假新聞、假消息，假新聞假消息多到像片片雪花，行政部門像是「千手觀音」，一片片的接，會很辛苦。

據轉述，曾任新聞局長的桃園市長鄭文燦在散會前大嘆，網路氾濫的假消息、假新聞，讓行政部門疲於奔命，早先在調查局研擬保防法草案，擴增調查局權力時，也曾開記者會，主張應立法對應假新聞，鄭文燦發完言後，也讓英系中常委陳明文感同身受，也馬上附和，贊成鄭文燦的說法。

在場中常委，一片贊同聲，會議主席蔡英文總統，也心有戚戚焉。據轉述，蔡英文也贊同假新聞、假消息狀況很嚴重，也要求所有黨公職，應儘快建構起，可以快速回應假消息的能力。

(中時)