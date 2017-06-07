48萬元鑽石筆！福爾摩斯破案小物！「理想文具」特展揭密展創意

誠品【理想的文具】即日起至６26在誠品信義店6樓正式登場，蒐羅全球萬種文具、百款獨家新品。（誠品提供）

數位時代來臨，全球出版面臨嚴重考驗，出版銷量直下，究竟電腦的0~1位元是否會取代傳統書寫呢？。對許多人而言，「文具」仍保有他們對書寫的熱情，墊板上的塗鴉記錄了兩小無猜的感情，用鋼筆所簽下的契約、筆記本裡圈選的重要日子、用色筆勾勒出屬於愛的秘密。

mt紙膠帶用途多元，繽紛的色彩，加上創意，是文具控的最愛。（林宜靜 攝）

●穿越時光機「理想文具」特展 從復古到未來

文具控動起來吧！今夏來誠品信義找尋你的回憶、看看未來文具長什麼樣？誠品歷年最大文具展【理想的文具】除豐富選品外，展覽現場也特別規劃6大主題區，引文具控共鳴。除了有6大主題展區，日德5大品牌限定店之外，還蒐羅全球萬種文具、百款獨家新品！一支價值48萬元的鉛筆有什麼秘密？名人會喜歡哪種文具、台灣人的文具癖好有哪些？20個文具為什麼？冷知識裡藏有大熱情！

誠品員工珍藏文具一字排看，彷彿在此見證了台灣文具歷史！（林宜靜 攝）

小時候上美術課的48色彩色筆即使不能畫了也捨不得扔，從演唱會得到的橡皮擦是童年的寶貝，誠品員工珍藏文具一字排看，彷彿在此見證了台灣文具歷史！

柯南‧道爾筆下的「福爾摩斯」辦案時除抽雪枷還會用哪種筆來記錄呢？（林宜靜 攝）

柯南‧道爾筆下的「福爾摩斯」辦案時除抽雪枷還會用哪種筆來記錄呢？《巧克力夢想工廠》的主人威力旺卡如何生產糖果風的文具呢！「理想文具」特展中為名人勾勒想像，他們會喜歡的文具有哪些？來猜看看你和他們是否心有靈犀！

文具達人韓玉青、展出日常工作桌面。（林宜靜 攝）

●「文具仕事人必備」看文具工作者選物哲學

復古鋼筆一字排開、繽紛筆記本記錄歲月，玻璃櫥窗內是這些文具達人的青春年少，也見證他們一步步朝向夢想邁進！「文具仕事人必備」邀請大人小學古文具、壘摳、韓玉青、橡皮擦先生及小代誌等文具達人，展出日常工作桌面，讓觀眾一覽文具工作者的選物哲學。

「社會病況普查報告」展區則公開台灣人的文具使用習慣。（林宜靜 攝）

●「文具病例表」揭露台灣人文具癖好

「社會病況普查報告」展區則公開台灣人的文具使用習慣，包括台灣人最愛用水性原子筆寫字、最常用黃色螢光筆標示重點，而且有近8成民眾不會使用鉛筆或自動鉛筆後端的橡皮擦！

展區「20個文具為什麼」為拆解文具設計原理與使用上的疑難雜症。（誠品提供）

●「理想文具」特展好精彩！拍照上傳記錄美好

其它主題展還包括「100個誠品書店職人絕版故事」、拆解文具設計原理的「20個文具為什麼」及為電影角色選配理想文具的「文具星光大道」。逛展逛到心癢難耐的文具控，也可至「文具病徵檔案室」用現場數位裝置將隨身文具拍照上傳，一起成為展覽的一份子！

現存最古老石墨鉛筆復刻版、價值48萬元最頂級鑽石鉛筆。（林宜靜 攝）

●挑戰世界之最 文具超乎你的想像

從最容易入手的10元橡皮擦、紙膠帶、手帳，到難得來台展售的現存最古老石墨鉛筆復刻版、價值48萬元最頂級鑽石鉛筆到世界最迷你文具組等，豐富多元。此為誠品設計節的系列展覽，展場一大亮點是日德5大品牌FABER-CASTELL、Kaweco、MIDORI、PENCO、KOKUYO的特設限定店。

日本文具達人解說「世界最迷你文具組」。（林宜靜 攝）

成立逾250年的德國品牌FABER-CASTELL，以「完美鉛筆」為題分享鉛筆進化史，總部特別出借博物館珍藏的鉛筆延伸桿遺跡真品，及現存最古老、1630年流傳至今的石墨鉛筆復刻版作展示；更展售價值48萬，全球限量99支、台灣僅1支的「GvFC鑽石完美鉛筆」！此鉛筆為FABER-CASTELL 240週年紀念商品，由西洋杉與18K白金延伸筆帽組成，筆帽端嵌入三顆約0.06克拉的鑽石，被譽為世界最頂級的鉛筆。

五大德日文具品牌FABER-CASTELL、Kaweco、MIDORI、、PENCO、KOKUYO在【理想的文具】設品牌限定店，帶來許多獨家限量新品。（誠品提供）

共襄盛舉的日本MIDORI則獨家首賣世界最迷你文具組「XS Stationery Kit/ Black」，內含剪刀、訂書機、修正帶、修正帶型雙面膠、刀片、捲尺共6樣單品，台灣展場限定販售，是文具迷的必收聖品。

筆記本、紙膠帶、色鉛筆，各式文具展現創意與生活美好。（林宜靜 攝）

●DIY製作獨一無二、感受文具魅力

另近年日本文青打卡熱點T&F（TOUCH & FLOW）選品店的原創文具也首次來台參展，熱門商品「Collage Notebook」可用附贈材料或生活中的回憶小物，如電影票、書籤等黏貼製作專屬封面，享受DIY樂趣！台中園道店及高雄大遠百店也同步推出mini shop，歡迎全台文具迷一起感受文具魅力！

誠品x CHALKBOY自製聯名商品「琺瑯杯」。（誠品提供）

「理想文具」特展。（林宜靜 攝）

「理想文具」特展

展期：6月7日～6月26日

地點：誠品信義店 6樓

(中時電子報)