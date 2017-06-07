韓瑜代言代謝輔助產品 力拼「輕」女神封號

韓瑜身形苗條，駐顏有術，看不出來已是38歲的輕熟女。（林承彥／攝）

八點檔當家花旦韓瑜今日出席「Laler菈楽」新品發表會，她突破以往清純形象，頻頻展現前凸後翹的好身材。除了分享自身維持窈窕的秘訣之外，現場還安排與肌肉猛男大玩「人體鐵塔」，並展現廚娘手藝，親身示範舞菇輕食料理，專業架勢十足，讓人見識到女神賢慧的一面。

韓瑜加碼爆料，自己曾經因為挫折而讓體重一度失控，她感嘆的說：「那陣子只能靠吃發洩，後來連體重機的數字都不敢看，更惶恐出門見朋友。」她以過來人的經驗說，「窈窕的體態絕對是維持好心情的關鍵，若真的沒有時間運動，也都會每天吃Laler菈楽幫助代謝，絕對不再縱容自己變成肉肉女。」現在身材早已恢復苗條的她，笑稱「要不是前兩天都吃鹽酥雞當宵夜，否則線條會更好。」

韓瑜進一步強調，「Laler菈楽」跟以往的輕纖食品不同，採液態膠囊設計，可以提高體內的吸收率，順暢超有感。不過她還是要提醒大家，重點在正常的飲食與適量的運動，這樣才能瘦的美麗健康。

(中時)