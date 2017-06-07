韓瑜代言代謝輔助產品 力拼「輕」女神封號
八點檔當家花旦韓瑜今日出席「Laler菈楽」新品發表會，她突破以往清純形象，頻頻展現前凸後翹的好身材。除了分享自身維持窈窕的秘訣之外，現場還安排與肌肉猛男大玩「人體鐵塔」，並展現廚娘手藝，親身示範舞菇輕食料理，專業架勢十足，讓人見識到女神賢慧的一面。
韓瑜加碼爆料，自己曾經因為挫折而讓體重一度失控，她感嘆的說：「那陣子只能靠吃發洩，後來連體重機的數字都不敢看，更惶恐出門見朋友。」她以過來人的經驗說，「窈窕的體態絕對是維持好心情的關鍵，若真的沒有時間運動，也都會每天吃Laler菈楽幫助代謝，絕對不再縱容自己變成肉肉女。」現在身材早已恢復苗條的她，笑稱「要不是前兩天都吃鹽酥雞當宵夜，否則線條會更好。」
韓瑜進一步強調，「Laler菈楽」跟以往的輕纖食品不同，採液態膠囊設計，可以提高體內的吸收率，順暢超有感。不過她還是要提醒大家，重點在正常的飲食與適量的運動，這樣才能瘦的美麗健康。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。