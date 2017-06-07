外籍船工疑中暑 送醫不治

航行富岡蘭嶼航線的貨輪「巨龍」號，今天上午10時許抵達蘭嶼後，緊急通報船上有外籍船工疑似中暑，海巡署第一三岸巡總隊協助將船員送醫，不過船工送到蘭嶼衛生所搶救後，在中午時仍宣告不治。

海巡署第一三岸巡總隊表示，不治的船工是印尼籍，今天傍晚貨船已經將船工的大體運回台灣。

(中時)