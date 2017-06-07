「小卡片、大感動」小妹妹溫馨卡片送草屯所

▲草屯派出所在警察節前夕，出現有位小妹妹送來溫馨的祝褔卡片，讓全體員警都大感動。（楊樹煌翻攝）

▲陳小妹妹送給草屯派出所的小卡片，上面留有溫馨的祝褔之語。（楊樹煌翻攝）

警察節前夕，草屯派出所值班台出現感人的畫面，有位小妹妹自製溫馨卡片，致贈給值班員警，感謝警察叔叔的辛勞，讓草屯派出所員警都直呼「足甘心」耶！

草屯派出所今天中午12點多，有位陳小妹妹製作1張小卡片，親自送到草屯所值班台，上面寫著「感謝您們 守護著人民的安全！感謝警察叔叔，辛苦付出堅守崗位，祝福你們身體健康，事事順心，平安喜樂，警察節快樂！」

雖然陳小妹妹未留名字，但窩心之舉，郤溫暖了全體警察同仁的心，所長李義勇表示，小妹妹小小年紀，自發性給警察掌聲的舉動，感動了全派出所的員警；小卡片、大感動，勝過各種禮物，連服務超過20年得資深員警也是首次遇到，這股無形的動力、真的給大家莫明的感動，尤其在警察節前夕，更是溫暖每個警察的心。

(中時)