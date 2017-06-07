遭監察院糾正怠忽督導 勞動部表示尊重

監察院今（7）日上午通過糾正案，指出勞動部、國防部等9個公部門，去年度勞退舊制退休金未依法提撥足額達44.31億元，提案糾正勞動部怠忽督導，致近800家企業累積欠繳達12個月。勞動部回應，7個地方政府的差額已降至39億元，將發文通知要求編列還款預算。

《勞基法》華隆條款前年2月實施，去年起有舊制勞退年資的企業，去年3月底前必須將今年符合退休資格的勞工退休金存入專戶，否則將挨罰。勞動部去年起陸續要求地方政府督導企業提撥足額，但因部分欠繳金額龐大，勞動部與地方政府讓部分企業提出「分期償還計畫」。

監察院今日通過提案糾正勞動部、國防部、台中市政府、台南市政府、高雄市政府、基隆市政府、宜蘭縣政府、新竹市政府及嘉義縣政府等9個公部門，去年度舊制勞退退休金均未確依規定辦理，致去年度未補足差額合計高達44.31億元，嚴重戕害政府形象。

監察院表示，新制勞退實施之後，仍有106.2萬名勞工選擇勞退舊制或保留舊制年資，但勞動部等未善盡督導職責，導致事業單位長期未依法按月提撥勞工退休準備金，到去年底，累積欠繳月數合計逾12個月者達7919家，其中，欠繳月數合計逾60個月者亦高達2996家。

勞動部勞動福祉退休司長孫碧霞回應，截至去年12月底，舊制勞工退休準備金開戶率已達99.94%，去年度事業單位提撥勞工退休準備金達2265億元，也較前一年大幅增加1429億元，顯現已有進步。

孫碧霞說，台中市政府、台南市政府、高雄市政府、基隆市政府、宜蘭縣政府、新竹市政府、嘉義縣政府等7個地方政府，去年未補足的差額44億元，至今年3月底，已降至39億元，佔應提撥退休金的3成多，會尊重監察院的意見，持續落實保障勞工退休金權益。

(中時)