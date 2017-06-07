假冒檢警詐騙 花蓮老翁遭騙200餘萬

假冒檢警詐騙民眾，花蓮70歲老翁遭詐騙200逾萬元。（花蓮縣警局提供）

花蓮地區今年1月起陸續發生5起詐騙案，受海外詐騙機房指揮的詐騙份子，謊稱檢警辦案，需要凍結帳務，取得詐財得逞，其中一名70歲彭姓被害人就被騙了2百多萬元，花蓮刑大昨天在大台北地區將4名集團成員逮捕到案，並進一步追查，是否還涉及其他案件。

花蓮縣警局刑大科偵隊隊長張鴻貴表示，該集團今年1月起，陸續在花蓮吉安、鳳林地區，以境外機房隨機撥打民眾電話，假借「假冒檢警」方式，恐嚇威脅民眾交付信金、存摺或提款卡交管，詐騙金額10萬到200萬元不等，其中高齡70歲的彭姓民眾前後兩次分別被提領40逾萬及170逾萬，總計被騙超過2百萬元。

專案小組分析涉案車手取款熱點，追查詐騙集團犯罪手法及車手相貌特徵，從涉案車手提領監視器畫面發現，與今年3月破獲的詐騙案集團車手為同批人馬，應屬同一境外集團所指揮。

張泓貴指出，涉案成員由海外詐騙電信機房聯繫在台首腦范姓主嫌，並由范嫌招攬調度車手，陳嫌媒介買賣存摺，許姓犯嫌、吳姓犯嫌則負責提領詐騙贓款，花蓮刑大科偵隊昨天見時機成熟，前往大台北地區，將范姓主嫌等4人查緝到案，後續也將持續清查共犯及所涉其他案件。

「小姐您好，這裡是健保局，因為您的健保卡有看病就診紀錄卻未取藥，濫用健保資源，將停用您的健保卡，請您聯繫XXX警官，配合檢警調查」、「先生您好，因為經警方調查有人冒用您的個資申請假健保，而且涉及毒品案洗錢，請配合檢警調查，我們會派持公文的專員去找您。」這類手法已非新鮮手法，但專挑偏鄉長輩下手，威嚇口氣讓民眾害怕而受騙。

花蓮縣警察局長廖美鈴呼籲民眾，確實牢記反詐騙3步驟：1聽—聽來電內容，2掛—掛斷電話、3查—165反詐騙專線查證，切勿隨便交付自身存摺帳戶或提款卡，而遭不法分子利用，若見到可疑人士提款過久或持多張提款卡能隨時與警察機關聯繫，保障民眾財產安全。

(中時)