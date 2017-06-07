一例一休 竟讓民眾祭祖也休
「一例一休」不只是影響就業市場和經濟動能，竟然連祭拜祖先也要被迫休假？台中市議員顏莉敏7日痛批，中央政府「一例一休」政策荒腔走板，台中市政府竟也不近人情，跟著中央一錯再錯，端午連假民眾特地返鄉祭祖，竟遇納骨塔鐵門拉下，家屬拿著金紙供品當場大傻眼！
民政局長蔡世寅說，為配合民間習俗及妥適調配運用人力，自今年5月起，每逢週日及國定假日，台中市部分納骨堂塔如需辦理骨灰骸進塔、扶正或百日祭祀等業務，採預約服務制；一般民眾仍可前往祭祖，如民眾有其他需求，可即時聯絡管理人員前往處理。
台中市議會7日進行市政總質詢，市議員顏莉敏、朱暖英關心「一例一休」是否會影響台中市公有納骨塔及殯儀館等公共設施開放時間？顏莉敏說，端午節有許多民眾拿著金紙、香柱、供品等，前往沙鹿等處納骨塔要祭祖，卻看見納骨塔鐵門深鎖，市府未事先公告，引起民眾撻伐！
顏莉敏認為，雖中央一例一休政策不是地方能夠決定，但市府應想辦法調整，來滿足民眾祭祖習俗的需求？若只會找「一例一休」藉口來搪塞，要這樣的地方政府何用呢？她要求市府立即檢討現有制度，並在重要節日與祭祖的機制上作出調整，對民眾有所交代！
台中市生命禮儀管理處表示，今年5月起，每逢週日及國定假日，部分納骨堂塔如需辦理骨灰骸進塔、扶正或百日祭祀等業務，採預約服務制，一般民眾仍可前往祭祖。蔡世寅強調，針對民眾祭祀需求，已請生命禮儀管理處研議改善措施，以滿足民眾慎終追遠的心意。
(中時)
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