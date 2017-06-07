東亞籃球賽》劉錚戴維斯逞威 中華擊敗韓國封王
中華男籃隊雖然在東亞錦標賽首戰狂輸中國大陸30幾分，但隨後輕鬆擊敗香港，順利取得亞錦賽資格後，6日四強賽78比73殺退地主日本，7日又靠著劉錚與「新台灣人」戴維斯，77比64後來居上逆轉擊敗韓國，粉碎對手4連霸夢想，並且首次在這項賽事奪冠。
此役勝負雖然無關緊要，但卻是面子之爭，中華隊開賽後狀況不慎理想，3比11落後韓國，好不容易在打完首節後追成15比20，但第二節初又頻頻失分19比27落後，不過，劉錚與戴維斯隨即帶領中華隊吹起反攻號角，在6分多鐘內打出20比3攻勢，不但扭轉劣勢，反而取得39比30的超前優勢。
中華隊半場打完39比34領先，易籃後面對步步進逼的韓國隊，台灣健兒緊守城池，替補的蔡文誠連中三元攻下6分，于煥亞錦上添花，幫助中華隊重新取得雙位數領先地位。
帶著12分領先優勢的中華隊，決勝節蔣淯安、戴維斯、劉錚、周柏臣先後得手，將差距擴大至73比55，中華隊最終以嚴密防守，加上掌握制空權優勢，以13分之差輕鬆擊敗強敵而在東亞錦標賽封王。
劉錚與戴維斯是中華隊獲勝兩大功臣，劉錚22投9中，攻下全場最高23分，戴維斯貢獻21分、13籃板，替補的蔡文誠挹注12分、5籃板。
中華籃協秘書長李一中表示，中華隊首戰輸給中國隊之後並沒有氣餒，尤其是在確定拿到亞錦賽門票後更是軍心大振，四強賽擊敗日本、冠軍賽又逆襲韓國，展現出旺盛鬥志與韌性，奮戰精神值得嘉許，希望在接下來的亞錦賽也能打出好成績。
(中時電子報)
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