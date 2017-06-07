臨時會拚年改前瞻 綠全代會恐延期

民進黨團規畫召開三次臨時會，力拼年金改革及前瞻基礎建設條例、預算闖關。然時程恐與原訂7月22日的全代會「撞期」，民進黨團書記長李俊俋今天說，全代會恐會因此延至8月或9月舉行，「先讓黨團忙完臨時會。」

此外，首次臨時會預劃6月14日至30日，但因年改法案內容繁複，加上國民黨團恐全力杯葛前瞻基礎建設條例，將預留緩衝時間，將延長至7月5日為止。李俊俋說，第一次臨時會不會新增議題；第二次臨時會時，行政院長林全將來報告前瞻預算，並由財政委員會審查預算；第三次則是前瞻預算案三讀，但是否加入監察委員人事同意權，則需要再行討論。

(中時)