周玉蔻與夫感情變淡分界點 名嘴爆是「這一年」
知名廣播節目主持人周玉蔻上月27日認了與結婚16年商人丈夫李賢礽離婚，但主因不明，昨(6日)晚間播出的《新聞挖挖哇》中，來賓麥若愚透露，自己是周玉蔻節目的固定班底，和她們夫妻有些交情，就他觀察看來，周玉蔻與前夫感情變淡，恐與周玉蔻2006年宣布參選台北市長有關。
麥若愚說，自己常在周玉蔻節目中擔任講解電影的固定來賓，因此和周玉蔻和李賢礽算熟，在他眼中的周玉蔻夫妻以前十分恩愛，他曾看過他們在忠孝東路4段溜狗散步，兩人一個負責牽狗、一個負責撿狗大便，之後一起去吃飯，約會方式相當樸實令人羨。
至於周玉蔻與前夫感情變淡的分界點為何？麥若愚表示：「從蔻蔻姐選市長以後」，透露周玉蔻先前工作結束，李賢礽都會開車來接妻子下班，但11年前周玉蔻加入北市長選戰，政論節目通告也變多，兩人關係似乎便起了微妙的變化，而周玉蔻下班也變成自己開車離開。
某年農曆年周玉蔻透露自己一人打算去北極看極光，麥若愚便問她為何不在家吃年夜飯？周玉蔻回答因為李賢礽與前妻所生的小孩會從美國回來，「讓他們一家團聚」，周玉蔻便決定抓緊機會去旅行，當時聽來合理，如今周玉蔻宣布離婚，讓麥若愚驚覺或許早有伏筆。
(中時電子報)
關鍵字：周玉蔻
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