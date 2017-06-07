再度犯案被逮 蒙古2扒手又交保了
蒙古籍扒手安克巴耶爾、鋼巴特爾等3男3女，去年6月以觀光身份來台後，鎖定北市各大3C賣場，以包夾、推擠方式竊取民眾皮包，後遭警方循線逮捕，由於堅不認罪遭法院裁定羈押。今年2月眾人獲釋後，又持續前往東區捷運站作案，昨天再度遭大安警方逮捕，但經一天審訊，只有主嫌安克巴耶爾再度被收押，其他共犯則以2萬及3萬元交保。
警方表示，安嫌等3男各自帶著女友，去年來台後就不斷行竊，專門鎖定包包拉鍊沒關好的女性，看準目標後，由共犯各自上前推擠，藉此讓被害人分心，「主攻手」安克巴耶爾再伺機行竊，去年6月6嫌在東區遭警方循線逮捕。
安克巴耶爾等人應訊時十分狡猾，辯稱現金是跟朋友借的人，禮券則是投宿旅館後，上一任房客留下來的，由於矢口否認涉案，遭台北地院羈押，一直關到今年2月才獲釋，但被限制住居，一行人隨後住在新店某公寓內。
警方指出，安嫌等人重獲自由後仍繼續犯案，每天早上從捷運七張站搭車，前往東區忠孝敦化、忠孝新生等站，趁民眾搭乘手扶梯時，又以推擠、經過的方式趁亂行竊，前後至少有3人被害，而且3男疑為了保護女友，這陣子作案都不帶女生「出勤」。
警方經循線追查，昨前往新店公寓，當場逮捕21歲的安克巴耶爾、25歲的鋼巴特爾及26歲的卡丹巴塔，起獲1萬2000多元贓款，以及百貨公司禮券5000多元，另有7張民眾的悠遊卡，依竊盜罪將3嫌再度帶回警局。
警方將3嫌法辦後，主嫌安克巴耶爾再度被羈押，但另2嫌則分別交保，這番結果也讓辛苦跟監多日的辦案人員有些無奈，擔心他們仍會持續犯案。
(中時)
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