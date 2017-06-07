美軍力報告提「一中各表」 學者：陸強調「一中」

美國國防部當地時間6日公布「2017中國軍力報告」表示，美國反對兩岸任何一方片面改變現狀且「不支持」台灣獨立，重申將根據中美三個聯合公報和《台灣關係法》，對台提供防禦性武器；報告指出，兩岸關係自去年蔡政府上台後冷凍，中國強調台灣須接受所謂的「九二共識」，即中國和台灣都屬於「一個中國」，但可以各自表述「一中」意涵。

中國國際問題研究院副院長郭憲綱認為，報告內容顯示美方認知到由於蔡政府不承認九二共識，台灣與大陸之間正存在矛盾分歧，但大陸仍主張「一中原則」；總的來說，他認為報告中有關美方對台灣根據中美三公報和《台灣關係法》以及「不支持台獨」等主張，基本上不超出應有的範圍。

該軍力報告內容與日前美防長馬提斯在新加坡「香談」罕見提及美國將依照承諾支持對台軍售，兩者有無相關？郭憲綱認為「兩件事應無存在直接相關」，軍力報告中美對台的有關內容，與美國無論哪屆政府及在何種場合談話，皆無不同，因此不必過度解讀。

(旺報)