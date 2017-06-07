只為看你 汪星人也會肩頸痠痛

當汪星人出現肩頸僵硬時，可以幫牠按摩肩頸部位。(圖/達志影像/Shutterstock)

汪星人每天都吃飽睡、睡醒玩、玩累吃，感覺無憂無慮，但其實牠們有項每日必做工作，就是抬頭看‧你！

可別以為抬頭對於汪星人沒有問題，其實，抬頭對於汪星人來講事會造成肩頸痠痛，引敘ETNEWS新聞雲報導，日本寵物知識網站《PETomorrow》指出有3個原因會使汪星人出現肩頸痠痛。

1.汪星人是用四腳行走，而頭部後方僅有頸韌帶相接支撐，因此頭部較重的汪星人較容易出現頸部僵硬。

2.沒有鎖骨的汪星人，容易肩膀肌肉僵硬、緊繃。

3.一般家中飼養的汪星人都比人類還要矮小，因此汪星人為了看主人，時常做出仰頭上看的舉動，就會造成肩膀僵硬。

知道汪星人為了出現肩膀僵硬，身為僕人的你，還不趕快幫汪星人馬殺雞一下呢？既可以幫汪星人舒緩僵硬，又可以增進感情，快動手吧！

依據《Petsmao寵毛網》文章，汪星人感覺有壓力以及飼料碗放的太低，都會造成肌肉與肩頸僵硬，主人可以從汪星人耳後開始，以劃圓方式輕柔按壓脖子、肩膀直至前肢，如果感覺家中汪星人肩膀特別僵硬，就可以特別加強肩頸部位，記住，施力要輕柔，以免汪星人不開心。

(中時電子報)