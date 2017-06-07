只為看你 汪星人也會肩頸痠痛
汪星人每天都吃飽睡、睡醒玩、玩累吃，感覺無憂無慮，但其實牠們有項每日必做工作，就是抬頭看‧你！
可別以為抬頭對於汪星人沒有問題，其實，抬頭對於汪星人來講事會造成肩頸痠痛，引敘ETNEWS新聞雲報導，日本寵物知識網站《PETomorrow》指出有3個原因會使汪星人出現肩頸痠痛。
1.汪星人是用四腳行走，而頭部後方僅有頸韌帶相接支撐，因此頭部較重的汪星人較容易出現頸部僵硬。
2.沒有鎖骨的汪星人，容易肩膀肌肉僵硬、緊繃。
3.一般家中飼養的汪星人都比人類還要矮小，因此汪星人為了看主人，時常做出仰頭上看的舉動，就會造成肩膀僵硬。
知道汪星人為了出現肩膀僵硬，身為僕人的你，還不趕快幫汪星人馬殺雞一下呢？既可以幫汪星人舒緩僵硬，又可以增進感情，快動手吧！
依據《Petsmao寵毛網》文章，汪星人感覺有壓力以及飼料碗放的太低，都會造成肌肉與肩頸僵硬，主人可以從汪星人耳後開始，以劃圓方式輕柔按壓脖子、肩膀直至前肢，如果感覺家中汪星人肩膀特別僵硬，就可以特別加強肩頸部位，記住，施力要輕柔，以免汪星人不開心。
(中時電子報)
關鍵字：狗
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。