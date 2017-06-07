反同團體打爆建中電話 抗議畢典掛彩虹布條

建國中學上周六舉辦畢業典禮，但會場外懸掛彩虹布條，竟引來反同團體不滿，典禮前夕打爆建中電話，布條周日撤下後，有學生今天早上改將布條掛在校門口蔣公銅像身上。（圖/取自「黑特建中」臉書）

建國中學上周六(3日)舉辦畢業典禮，但會場外懸掛彩虹布條，竟引來反同團體不滿，典禮前夕打爆建中電話，校方疑似不堪壓力撤下布條。有學生今天早上改將布條掛在校門口蔣公銅像身上，校方雖再度撤下，但也強調，典禮結束後才請學生把彩虹旗撤除，與抗議電話無關。

建中第69屆畢業典禮上周六舉行，主題訂為「Re／Call」，希望結合「回憶與思考」兩項概念，不僅代表高中回憶，也希望建中人為社會付出心力。因此，在典禮佈置上，特別在蔣公銅像身後掛上5條不同顏色的布條，象徵對社會議題的關心。

其中，一面彩虹布條引來反同團體不滿，抗議電話打爆建中，有學生更稱，以往典禮後仍會擺放幾天的佈置，卻在典禮隔天，就遭學校要求將彩虹布條撤下。建中學務主任白萬應昨受訪時坦言，典禮前確實接到「滿多、滿多、滿多」的電話，不過，校方雖然在社會議題上都保持中立，但也尊重畢籌會學生創作，並未因此要求學生撤除任何佈置。

白萬應說明，布條懸掛的位置有車輛往來，加上周一正常上課，才會在典禮結束後讓同學先撤下，往年就算有延長佈置物放置時間，多半也是另找空間展示，不是因為抗議電話所致。

針對有學生將被撤下的布條改掛在蔣公銅像身上，另有畢籌會學生在臉書「黑特建中」上PO文，希望爭取掛回布條，白萬應則說，蔣公銅像上較不適宜做佈置，布條拆下後已交還給學生，不會懲處；至於彩虹布條會不會再出現在校園，他仍強調典禮結束才拆下布條。

但是，畢籌會學生仍在網路上貼文表示，5面布條象徵學生對近年來社會議題的回顧，是為了反思生活中的事件、展望未來，並非要求其他人持贊同或反對立場，而是丟出議題，希望同學在畢業時有所回顧。畢籌會學生強調，雖暫時撤下布條，但仍會與學校溝通爭取掛回。

(中時)