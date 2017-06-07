全球瘋跨年賞極光 想看現在就得報名
有心以不一樣的方式跨年，赴北歐賞極光是不錯的提案，因為據說看到極光會帶來幸福。不過，有專家說今（2017）年是極光週期的末期，接下來要看到極光得再等11年，因此今年全球不少遊客都已開始著手計畫「極光之旅」，計畫利用耶誕至跨年期間竹假期賞極光。
由於全球「光迷」紛紛搶訂，旅行業者表示，年底賞極光行程賣況已逐漸增溫，其中赴北歐芬蘭、挪威賞極光的遊程，也因機位與旅館一房難求，售價也跟著水漲船高。
由於預測今年年底，台灣旅行社必須將跟全球旅行社搶機位和旅館房間，長期經驗特殊主題旅遊的友泰旅行社，今年早早就下訂取出北歐當地的旅館房間，以及航空機位，設計推出「魔幻北歐．極光之戀」11天遊程，行程主要賣點包括搭冰船、下榻玻璃極光屋，以及出海捕帝王蟹等，訂價12萬9900元起，早鳥還可優惠1萬元。
友泰旅行社產品經理吳孟昭表示，友泰為台灣極光迷設計的11天行程中，將安排旅客入住世界知名的玻璃極光小屋，旅客可以躺在星空之下等待幸福極光的到來。同時，行程也安排旅客參觀每年冬天才有，入住一晚要價2萬多元的冰雪旅館。此外，旅客也將搭乘「北極探險號」來段震撼的破冰之旅，穿上一件造價上百萬元的「龍蝦裝」體驗冰海漂浮的刺激快感，自己去捕捉帝王蟹，再豪邁的享用一頓新鮮現煮的帝王蟹大餐。
吳孟昭表示，「魔幻北歐．極光之戀」也會走訪芬蘭聖誕老人村，與聖誕老人互動並體驗童話世界的馴鹿雪橇，同時遊客將得到造訪北極圈證書做為永久紀念。
除了12/29出發的跨年行程，友泰的此一行程也有明年吃完除夕團圓飯後初一出發的行程，不過，由於名額實在很有限，吳孟昭提醒遊客要及早安排規畫。
(工商)
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