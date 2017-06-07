張雨生20週年紀念音樂會 「天天想你」追憶
澎湖老舊眷村再現新風華，今年適逢台灣國語樂壇知名歌手張雨生過世20週年，澎湖縣府旅遊處7日晚在他的出生地篤行十村舉辦紀念音樂會，溫馨旋律時光倒流溫暖著每顆心。
今年獲頒金曲獎貢獻獎的張雨生，台灣八○年代國語樂壇歌手與音樂創作人，一場車禍意外奪走了正值芳華的生命，當年他就是出生在台灣最古老的眷村澎湖篤行十村。
打造眷村新文化，縣府招商活化再出發，篤行十村及莒光新村脫胎換骨湧現新生機，13省特色美食街、天南鎖鑰、金龜頭砲台、中正堂展演場、潘安邦紀念館、張雨生故事館一一誕生。
6月7日是張雨生的生日，旅遊處特地選定這天舉辦張雨生20週年紀念音樂會，同時也為篤行十村成功蛻變轉型文創園區寫下最佳註解。
傍晚時刻，澎湖鄉親扶老攜幼一起參加「張雨生故事館導覽─逛逛漫步篤行十村」活動，見證這老眷村新風華的時代意義，現場還免費發送500顆眷村包子及饅頭，回味古早味。
主題「大海、雨生」的張雨生紀念音樂會，特別錄製了張雨生媽媽張惠美的影片拉開序幕，娓娓敘說澎湖這片土地與張雨生音樂創作的感情，澎湖半天鳥合唱團演唱成名曲「我的未來不是夢」，帶動了活動最高潮。
現場也邀請張雨生生前好友知己二重唱、排笛音樂家李濬廷獻唱及演奏多首張雨生的歌曲，勾起了大家往日情懷的記憶。
音樂會最後，全場所有人放肆感情一起大合唱「天天想你」，沉浸在星光與影音的催暖感動氛圍中，這一場詩人、歌手、演奏家、合唱團的詠頌音樂會，表達著對音樂的喜愛、追思與肯定。
(中時)
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