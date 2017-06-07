世界海洋日 七美海洋守護聯盟展現成果

世界海洋日的前夕，在澎湖七美鄉由民間自發組織的「七美海洋守護聯盟」以一個月的時間，清撿海底垃圾、廢棄漁具。今(6）日將成果呈現給自己的鄉親。

一個月下來，總共清撿了319.5公斤的海底垃圾，其中包括廢棄漁網為大宗，約有90公斤，其他海底垃圾，如寶特瓶、鐵鋁罐等亦不在少數，甚至有輪胎、摩托車，真是琳瑯滿目。

「七美海洋守護聯盟」是在今年5月10日由澎湖縣七美鄉海洋生態關懷協會發起，七美三家浮潛業者響應(志遠、宏星、珊瑚海)，共同執行清撿海底垃圾，維護珊瑚與海洋生態的健康與努力。

協會理事長李建興表示，清撿海底垃圾只有短短一個月，就有很好的成績，這是大家的努力。宏星娛樂有限公司表示公司政策就是希望透過浮潛讓遊客更喜歡七美，所以也會要求教練們要愛護海洋，清撿工作是愛海表現之一。珊瑚海浮潛詹登凱說明，清撿垃圾是本來就在做的事，加入聯盟就希望更多的人一起來做。一身黑的志遠七美浮潛企業社頭家許志遠，話不多只表示做就對了

澎湖風景區管理處透過簡訊，對聯盟成員利用空暇時間，從事淨海活動，以實際行動宣示保護海洋決心，表達肯定與嘉許。

活動最後，聯盟成員在月鯉灣的海灘上共同舉起右手拳頭，表達海洋守護的決心。協會執行理事唐先柏說清撿垃圾是一場長期的戰爭，我們希望它可以一直持續下去，現在已有很好的開始，但更重要的是行動的永續，也許今年我們只有30人，但日積月累終是會有成效的。

(中時)