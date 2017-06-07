貝多芬權威布赫賓德與北市交合奏 團員如沐春風

貝多芬權威布赫賓德(左)與北市交合作，團員如沐春風。(牛耳提供)

天下沒有不好的樂團，只有不好的指揮！70歲貝多芬權威鋼琴大師布赫賓德將在台灣首度帶來貝多芬五大全套鋼琴協奏曲，今(7)日布赫賓德與台北市立交響樂團展開第二次的排練，出奇順暢，幾乎有一半的音樂家團員們臉上都帶著笑容，專注而自然地跟著布赫賓德的琴音與指揮走，感覺如沐春風。

今天的彩排在北市交八樓排練廳進行，布赫賓德的排練充滿效率，不拖泥帶水，雖然是一位鋼琴家，但他的指揮手勢與指令都非常清楚，也讓排練過程非常優雅。布赫賓德也從不吝嗇讚美，「我非常榮幸可以跟北市交合作，大家一起完成了這個非常美好的排練，期待上台與你們一起展現貝多芬的音樂。」

今天彩排了《第二號鋼琴協奏曲》與《第四號鋼琴協奏曲》，北市交團員成竹在胸，事前也做了非常徹底的細節練習，掌握了貝多芬音樂的特色與音量，也讓布赫賓德臉上堆滿笑容，還會調皮地自己變奏娛樂團員，排練過程相當開心。

「好的音樂家就是可以帶給我們的團員們更多的啟發。」首席姜智譯表示，布赫賓德非常尊重團員，也肯定北市交在前置作業上的努力，「大家都覺得他的貝多芬音樂相當自然，工整，一點都不做作，卻可以感動人心。」

姜智譯說，布赫賓德不只是一位鋼琴大師，也是一位很好的指揮，「他的點都非常清楚，自己的變奏演奏完之後，他左手就會給出一個很清楚的預備拍，讓樂團可以一起進來合奏。」姜智譯笑說，之前為了這兩場音樂會，他的總譜記得密密麻麻，每一個聲部的細節他都做上記號，深怕有漏拍，「但布赫賓德就是讓我們非常安心，可以讓我們跟著他的琴音，一起完成貝多芬的音樂。」

北市交過去幾年命運多舛，團長如走馬燈般持續換人，讓樂團無所適從，找不到施力點；是否要從公務機關轉型成為行政法人？僵化的公務體系管理方式套用在必須兼具自由與創意的音樂家身上，也讓樂團團員備受箝制，人心惶惶；但是好的音樂家來到樂團，終究能讓北市交團員再度燃起火花，不少團員排練過後還留下來自己練習，只是為了回味剛剛布赫賓德所帶來的合奏過程。

北市交副團長郭玟岑表示，樂團自從接下這場音樂會的演出之後，大家都非常戰戰兢兢，希望可以發揮樂團的水準，「我們很感謝有這樣的機會可以跟德奧大師級音樂家合作，這也讓樂團有更多操練的機會，讓我們證明我們是很好的樂團。」

鋼琴大師布赫賓德「貝多芬計畫」明(8)日將由布赫賓德指揮北市交在新竹市文化局演藝廳演出；6月10日一天在台北國家音樂廳演出兩場音樂會，6月11日、12日在高雄至德堂演出，高雄場演出為高市交。

(中時)