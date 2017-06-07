桃園市復旦高中 獲得學校評鑑優等

鎮區復旦高中參加教育部高級中等學校評鑑獲得優等，校方說，除了學業外，也鼓勵學生多元發展，體育也是重視的一環。(復旦高中提供)

桃園市鎮區復旦高中參加教育部高級中等學校評鑑，日前成績公布，復旦高中獲得優等，是3年來全桃園市唯一獲得此佳績的私立高中。校長段台民說，學校不只重視學生課業，也積極推動多元發展，受到評審青睞也為學校感到驕傲。

段台民表示，學校評鑑共有8項指標，校長領導、行政管理、課程教學、學務輔導、師資質量、環境設備、社群互動、績效表現。復旦高中就有7項獲得優等。他補充，校務評鑑每項評鑑評分都很嚴謹，私立學校要獲評鑑為優等真的不容易。此外獲得優等，教育部核發的獎補助金就會比較高，對學校的辦學裨益良多。

段台民補充，此外推動國際交流與拓展國際視野同樣不遺餘力，世界各地都有復旦高中學生交流的足跡。今年至今，更有10位學生考上國外名校。他說，希望透過努力辦學，讓復旦高中成為帶動桃園學子發展的重鎮。

(中時)