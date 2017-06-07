英雄堆現姊妹淘 中彰榮民之家有女性同胞入住了

中彰榮民之家破天荒，女性同胞也入住了，輔導會主委李翔宙今天前往問候，閒話家常。（吳敏菁攝）

中彰榮家成立榮欣志工隊，投入關懷社區獨居老人，輔導會主委李翔宙今天前往授旗，一一和志工握手。（吳敏菁攝）

史上第一遭！榮民隨時代減少，輔導會轉型銜接長照2.0政策，榮家去年起陸續開放餘裕床位供自費入住，中彰榮家破紀錄，首度有6位奶奶級女性同胞加入，氣氛丕變；中彰榮家為拓展「社區關懷據點」，還成立榮欣志工隊，輔導會主委李翔宙今天前往授旗。

政府推動長照2.0，中彰榮家有鑑榮民日漸凋零，為了積極發揮服務功能，除了對榮家內住的長輩服務外，近期更對外拓展服務，投入社區實施獨居老人及弱勢家庭的關懷訪視工作，繼續發揮力量、貢獻社會。

輔導會主委李翔宙肯定中彰榮家「敦親睦鄰」，在中彰榮家主任王正陪同下，前往一起用餐、閒話家常，並替31位硬朗的榮民伯伯成立「榮欣志工隊」授旗。

中彰榮家主任王正表示，中彰榮家共319床位，已經用300床位，還有19個床位，14床位開放給一般民眾申請入住，8位一般民眾已入住，最特別的是，其中6位是女性同胞，打破歷史上全都是男性的環境。

首位一般身分入住榮家的鄭伯伯說，聽到榮家開放的消息後，帶著好奇心入住，可萬萬沒想到，「英雄堆」也裡多出了一群「姊妹淘」了。

今年5月甫入住黃奶奶還大方邀請主委參觀他的住房，表示主任和其他服務人員三不五時，和她聊天，在榮家裡也結識幾位女性住民，成了無話不說好姊妹，好像住在以前眷村一樣，是個「溫暖的大家庭」。

(中時)