6／8花火節「澎湖旅遊產業聯盟之夜」 辦桌二人組登台演出

「2017澎湖國際海上花火節」場次，6月8日將假觀音亭園區舉行「澎湖旅遊產業聯盟之夜」。邀請曾被譽為台語歌壇無印良品的辦桌二人組「馮偉傑」及歌唱、主持都有涉獵的全能人氣歌手「楊程鈞」登台演出，實力堅強的兩人將帶來令人流連往返的美聲演唱！當天6點開市的花火市集將有好吃的花枝丸、蝦餅、白膜花生、枕頭餅、花生酥及爆米花球，還有二崁傳香也會來到現場。

本場次贊助單位為澎湖海悅飯店、媽宮食品、海豚灣旅行社、金永順旅行社、龍弘旅行社、澎湖縣遊覽車客運商業同業公會、旅行業商業同業公會、旅館商業同業公會、民宿發展協會、機車租賃商業同業公會、安一大飯店及愛之旅旅行社等在地旅遊產業業者及公協會。

旅遊處表示近年來澎湖國際海上花火節有越來越多台灣企業及在地業者贊助現金及商品，使花火節活動越來越精彩，且4-6月旅客人數逐年攀升，對各界的踴躍支持深表感謝！透過與企業合作，相互加乘曝光。縣府也提供廣告版面及冠名贊助、記者會等曝光方式為企業形象、知名度加分，期盼未來能有更多產業加入贊助行列，共襄盛舉，亦同時挹注縣府觀光發展基金財源。

(中時)