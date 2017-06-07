少女初潮生理期混亂 可看中醫調理
桃園市1名黃姓女國中生因課業壓力大，加上初經來潮，造成生理期混亂，有次到平鎮區壢新醫院看轉骨長高時，被醫師發現生理期問題，她才坦承生理期混亂。經過中醫師調理後，1個月就改善問題。
黃姓學生說，因為月經不順，情緒低落，臉色萎黃，有氣無力，對生活產生影響。經過醫師調理後，，配合飲食與生活作息，都有明顯改善。顏俊秉說，不少年輕女性都有壓力大、過度疲勞緊張、情緒煩躁憂鬱，或是飲食不節制、營養不均衡，容易造成中醫臨床上說的「月經先後不定期」。
顏俊秉表示，根據門診個案來看，家長帶青少年子女看中醫，男性比例多於女性，大多是看轉骨長高。但女生的青春期是很重要的關鍵，不少女性月經異常不以為意，自行服用止痛藥，或是喝薑茶、黑糖水等服用傳統民間偏方，雖然有時症狀可以暫時舒緩，但是治標不治本，建議透過中醫對症下藥調理。
(中時)
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