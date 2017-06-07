桃園市天成醫療體系 結合悠遊卡付費更便利

中壢天晟醫院7日舉辦「桃園市市民卡、悠遊卡便利支付啟用儀式」，將來民眾可持悠遊卡到醫院付費，原先就有悠遊卡功能的市民卡也能使用，讓民眾更便利。(圖/賴佑維)

桃園市中壢天晟醫院7日舉辦「桃園市市民卡、悠遊卡便利支付啟用儀式」，將來民眾可持悠遊卡到醫院付費，原先就有悠遊卡功能的市民卡也能使用。桃園市長鄭文燦說，民眾可以縮短在天晟看病繳費程序，對民眾相當方便。

鄭文燦表示，天成醫療體系在中壢設有天晟醫院、楊梅設有天成醫院。天成醫療體系服務也不斷推陳出新，因應電子支付時代來臨，天成醫療體系與悠遊卡公司合作，啟用悠遊卡感應付費服務，也能使用桃園市市民卡，不但讓民眾就醫更加便利，縮短繳費程序及排隊時間，也可省去現場找換零錢的不便。

(中時)