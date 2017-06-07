學以致用 大興高中資訊科學生檢整舊電腦送清寒生

大園區大興高中資訊科學生協助將130台將汰換電腦整理，最後有111台堪用，將送給弱勢學生。(賴佑維攝)

前竹圍國中家長會長陳義和的公司有130台電腦將汰換，但因為電腦狀況不錯，丟棄十分可惜。陳義和請桃園市大園區大興高中資訊科學生學以致用，經過2個月整理後，整合出111台狀況不錯的電腦，將由各校校長送給各校清寒學生。

陳義和表示，這批電腦品質很穩定，從汰換下來時大多還堪用，只是沒有人力整理，要處理掉又太可惜，只能一直丟在倉庫，現在能夠物盡其用是最好的安排。大園區家長會長協會理事長宋惠君說，得知這樣的狀況，便協助請大興高中幫忙，學生們學以致用也相當不簡單。

(中時)