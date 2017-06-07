南投釣客受困貓羅溪 消防員搶救助脫困

許姓民眾到貓羅溪釣魚受困沙洲，消防人員搶救成功。（圖/南投縣消防局提供）

南投市許姓民眾到貓羅溪垂釣，因溪水暴漲受困沙洲！南投縣消防局獲報，立即派遣南投及碧興分隊出動各式消防車6輛、消防人員17人、船艇3艘，群呼義消前往，並同步申請直升機救援。

消防人員抵達現場，利用拋繩槍與繩索架設，先將救生衣送至沙洲給受困者後，再派遣同仁攜帶浮水繩游至沙洲，成功將受困者救上岸；救護人員評估許姓民眾生命徵象穩定，無需就醫，由家人帶回。

(中時)