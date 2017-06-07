陳鏞基返母校長濱國小義賣水梨 重振野球魂

長濱國小少棒隊去年重新整軍，他們的野球魂感動不少民眾和企業。（長濱國小提供）

台東縣長濱國小棒球隊因經費不足，9年前解散，去年校長嚴正雍開始整軍，希望找回往日「野球魂」，但仍面臨經費短絀，棒球隊的堅持感動了善心團體，集資購買水梨義賣，250盒今天一個上午就賣光光，學校感謝大家熱血幫忙，為偏鄉孩子們一圓棒球夢。

台東縣百年小學長濱國小是職棒球星陳鏞基、蘇緯達的母校，少棒隊從1930年代開始，就是東海岸的少棒勁旅，可惜9年前，因為資源不足而解散，直到去年，曾經帶過該校少棒隊的校長嚴正雍調回學校，重新整軍，希望重現當年的野球魂。

長濱國小少棒隊從零開始，練習用的球縫了又縫，球場上，釘鞋大家輪流穿，克難地繼續奮戰，要出外比賽都還得搭公車2.5小時才能成行，他們的熱血感動了不少民眾和企業。

其中，安致勤資公益信託社會福利基金集資購買了苗栗雙連的水梨，挽救因人口外流面臨滅校危機的雙連國小，又把這批水梨轉贈給長濱國小義賣，義賣的訊息一公告，每盒1000元，共計200盒水梨，一個上午就賣光，後來又追加50盒，也是秒殺。

校長嚴正雍感謝各界愛心挹注，他說，義賣水梨得款25萬元，將做為購置9人座交通車的基金，方便小選手們到外地比賽。

(中時)