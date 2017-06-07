蔡英文：生醫產業若延宕 科技部要負全責

民進黨今天下午舉行中常會，邀請科技部次長蘇芳慶以「生醫產業創新推動方案」專案報告。身兼黨主席的蔡英文總統感嘆，她擔任行政院副院長時，曾參與中研院國家生醫園區協調工作，協調很久，也下了很多功夫，到現在超過8年，現在年底才要完工，而新竹科學園區的生醫園區，也延宕了17年總算動工了，這2個園區具有指標性的意義，行政部門要警惕，生醫產業是科技部要負責，若延宕，科技部要負責，也要負起全責，整合其他部會推動產業升級發展。

黨發言人楊家俍今轉述會後轉述蔡英文的裁示指出，台灣的生醫產業有發展的條件和基礎，也希望這次能夠把所有的要素整合，比如說人才、資金、法規、硬體建設等，打造一個更完整的生醫生態體系。

蔡英文指出，生醫產業將來一定是一個熱門的產業，因為它牽涉到醫療產業、健康產業，跟將來人口的老化，還有各式各樣的疾病預防及治療都有很大的關係，未來具有很大潛力的市場，台灣也有一定的基礎和優勢，期待行政團隊可以加速整合現在所有的能量。

蔡英文表示，有一些法規已經開始修正，將來還會陸續有很多相關法律都會送進立法院，她希望能盡快完成立法，因為這個產業最重要就是把法規結構做好，把人力跟能量可以釋放出來，再加上團隊的整合跟問題解決能力。

蔡英文也感嘆，她擔任行政院副院長任內，在南港的國家生醫園區，參與很多協調工作，土地取得是她和國防部協調202兵工廠撥土地出來，到現在已經超過8年，民進黨執政時協調土地取得，感嘆現在重返執政了，才要完工。也看到包括台大在新竹科學園區的生醫園區，這個案子延宕了17年，感嘆現在才動工。

蔡英文說，這兩個園區具有指標性的意義，不過，政府也希望生醫產業不只在新竹，也不只在中研院，而是一個線狀的生態系，也就是說在台灣的北部、中部、南部都有生醫產業發展的可能，是一個沿著高鐵發展的線性聚落，將來是全世界最具有生產力跟研發力的生技產業，台灣非常有機會做得到。

(中時)