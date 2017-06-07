豐年祭搬進校園！美和科大變身超大型部落

和科大舉辦原住民傳統文化祭儀活動暨傳統競技賽，男子肩挑負重接力賽讓學生體驗傳統原住民比賽。（潘建志攝）

美和科大舉辦原住民傳統文化祭儀活動暨傳統競技賽，把豐年祭搬進校園，演出歌舞。（潘建志攝）

原住民豐年祭搬進校園！屏東美和科技大學有1成學生是原住民，學校原住民族學生資源中心舉辦「享原風，文化風」原住民傳統文化祭儀活動暨傳統競技賽，將豐年祭搬進校園，並邀請其他學校原住民同學參與，頓時學校成了超大型部落。

原住民中心主任吳鄭善明說，美和原住民學生有819人，占學生數1成，其中大多來自台東或屏東在地。每年7、8月是許多原住民族群的豐年祭，為了讓原民學生傳承文化，也讓漢人學生體驗，特別將部落豐年祭搬進校園舉辦。

這次活動也邀請南部高中職、大專院校，甚至是幼兒園學童參加。活動由牧師祈福及古謠傳唱揭開序幕，各學校學生表演原住民傳統歌舞，美和原漾舞蹈社演出「雲端上的百合」，表現百合在魯凱族中象徵女子的純潔高貴；義守大學演出「野火、卑南王」，象徵野火下的豐收。

中午辦桌讓大家享用原住民風味餐，包括吉拿富、阿拜、鹹豬肉、樹豆排骨湯等傳統食物。接著舉辦原住民競技賽，包括女子頂上功夫接力賽及男子肩挑負重接力賽，不少漢人學生也參加，體驗傳統原住民比賽，笑聲不斷。

吳鄭善明說，除了豐年祭外，下學年學校將舉辦原住民學術論壇，討論原住民土地、文化、族語等，希望讓學生更深入了解原住民的各項議題。

(中時)