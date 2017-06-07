東亞籃球賽》教頭周俊三：中華隊70分

中華男籃擊敗韓國奪得東亞錦標賽冠軍，但因為慢熱缺點，總教練只給中華隊打70分。(圖／摘自亞洲籃總官網)

中華男籃隊7日後來居上擊敗韓國隊，首次奪得東亞錦標賽冠軍，總教練周俊三賽後接受訪問時表示，很高興球員信任教練、也相信隊友，才能在逆境中奪冠，但仍有慢熱的缺點，因此只給中華隊表現打70分。

中華隊此次陣容老中青三代都有，周俊三說，目前中華隊正在過渡期，所以採取母雞帶小雞的方式參加這次東亞賽，就是希望老將們盡快幫助新秀成長茁壯，才能在接下來的瓊斯盃與亞錦賽打出好成績。

對於這次比賽，周俊三強調，第一場比賽輸給中國大陸，賽後教練團緊急開會，交代球員不能洩氣，隔日輕鬆擊敗香港，拿到亞錦賽門票，穩住了全隊軍心，四強對日本、決賽打韓國，球員都能完成教練團的戰術，是獲勝最大關鍵。

至於缺點，周俊三認為，球員無法在賽前就調整好，總是要經過5分鐘的時間才能進入狀況，這在面對強敵的時候就有可能成為致命傷，返國後會好好思考如何解決這個問題。

(中時電子報)