台東首次道路考照，32名考生全通過

考生開車上路前，需檢察輪胎胎紋及胎壓。（黃力勉攝）

台東首位通過道路考試的考生張琇蓉（右），開心的擁抱教練。（黃力勉攝）

汽車考照從5月開始新增道路駕駛考照項目，7日台東首批道路考試的考生實際上路考試，32位考生全數過關。達悟族的張琇蓉是首位通過道考的考生，她笑著說，只要注意臨場的路況，其實道考比場地路考還簡單。

以往小客車駕照只要通過筆試、場地考試就能拿到駕照，不過今年5月開始，新增道路考試，考生須實際開車上路，依照路況應變，通過筆試、場考及道考後，才能拿到駕照。

台東有3個駕駛訓練班，首家舉辦道考的東陞駕訓班，場地選在知本火車站前的馬路，今天32位通過筆試及場考的學生輪流駕駛教練車，全長3.2公里的道考中途都有各種考試科目，教練則坐在副駕駛座評分。

考生要道考前，需仔細檢查車況，上車前先檢查輪胎、胎壓、胎紋，確認車底下沒有異物後才能上車，上車後調整座椅、照後鏡等，繫上安全帶才能上路。

台東監理站長周志昌指出，這批考生是5月才報名考照，經過一個月的訓練後才考照，依新規定需考道考，今天考試十分順利，32位考生全數通過，也能拿到新駕照。

張琇蓉說，考前多次在心裡反覆提醒自己容易忘記的細節，上路後見招拆招，過程還算順利。她說，新制比舊制好，有道考才能提前因應開車上路後可能面臨的狀況，為開車上路提前適應。

(中時)