台東首次道路考照 32名考生全通過
汽車考照從5月開始新增道路駕駛考照項目，7日台東首批道路考試的考生實際上路考試，32位考生全數過關。達悟族的張琇蓉是首位通過道考的考生，她笑著說，只要注意臨場的路況，其實道考比場地路考還簡單。
以往小客車駕照只要通過筆試、場地考試就能拿到駕照，不過今年5月開始，新增道路考試，考生須實際開車上路，依照路況應變，通過筆試、場考及道考後，才能拿到駕照。
台東有3個駕駛訓練班，首家舉辦道考的東陞駕訓班，場地選在知本火車站前的馬路，今天32位通過筆試及場考的學生輪流駕駛教練車，全長3.2公里的道考中途都有各種考試科目，教練則坐在副駕駛座評分。
考生要道考前，需仔細檢查車況，上車前先檢查輪胎、胎壓、胎紋，確認車底下沒有異物後才能上車，上車後調整座椅、照後鏡等，繫上安全帶才能上路。
台東監理站長周志昌指出，這批考生是5月才報名考照，經過一個月的訓練後才考照，依新規定需考道考，今天考試十分順利，32位考生全數通過，也能拿到新駕照。
張琇蓉說，考前多次在心裡反覆提醒自己容易忘記的細節，上路後見招拆招，過程還算順利。她說，新制比舊制好，有道考才能提前因應開車上路後可能面臨的狀況，為開車上路提前適應。
(中時)
關鍵字：道路考照
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。