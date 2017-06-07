吳敦義陣營網羅新軍 小編啟動武林計畫

黨主席選戰之後，由吳敦義陣營網路小編促成的第一次茶敘。左起韓冰、張靖、陳孝威、陳廷昌、蔣豐懋和田長沛。 （蔣豐懋提供）

圖說：蔣豐懋(左）和陳孝威（右）是藍營新軍，正布局議員選舉。中為立委李彥秀。 （蔣豐懋提供）

圖說：陳孝威（國旗旁半蹲）組建「台灣玖零趴」為藍營青年新軍構築交流平台。 （陳孝威提供）

國民黨主席選舉大局底定之後，黨中央和吳陣營正為交接問題相互糾結之際，一群為不同黨主席候選人抬轎的藍軍網路小編正悄悄串連集結，其中還有正布局市議員選戰的新軍，據指出，新科黨主席吳敦義以「海納百川」之姿網羅人才，正式啟動2016地方選舉「武林計畫」。

這場黨主席選戰雖有網內互打，但吳敦義臉書「義氣」主要操盤者之一張靖，在選後積極邀約，促成第一次的網軍小編戰後交流會。

到場包括支持郝龍斌的陳孝威，潘維剛兒子田長沛、新北市長朱立倫的外甥蔣豐懋和韓國瑜女兒韓冰。隔幾天另一場餐會，詹啟賢愛將、布局參選士林北投市議員的張斯綱也出席。

這一群藍營青年，都是新科黨代表。陳孝威說，之前眼看國民黨輸到脫褲子，在參加一次黨部主辦的淨灘活動後才發現，黨內沒有年輕人，決定自己出錢出力組織「台灣玖零趴」社群，幾次實體聚會得到熱烈迴響，鼓勵他打算投入中正萬華選議員。

和陳孝威一起是「玖零趴」主力的蔣豐懋，有位鼎鼎有名的二舅朱立倫；但他說「這次選黨代表，舅舅完全沒有幫，我也有點選給他看的意思。」支持吳敦義的他卻和外省子弟陳孝威理念契合，蔣豐懋不諱言他打算投入港湖區選議員。

潘維剛兒子田長沛則說，這次選戰最明顯就是大量使用新興媒體，75年次的他在美國南加大畢業後，取得美國會計師資格，一回國就投入母親的主席選戰。他否認自己打算從政，不過他明白感受到國民黨有吸青年選票的強烈意向，他認為自己在這方面可以貢獻。

身為萬綠之中一點紅的韓冰，由於父親韓國瑜參選行動豪氣干雲，父女倆連袂上廣播節目受訪時，外型亮麗搶眼、有明星丰采的韓冰才被外界注意。一席「爸爸落選，我來養你」，更讓人印象深刻。

問她是否有意從政？「我現在才大三耶！」她說，但在張靖口中，她已是黨的明日之星。張靖表示，「選後老大團結和諧，年輕人交流合作」，餐敘邀約是他的主意，但老闆（吳敦義）樂觀其成，由此，外界不免解讀為國民黨2016的人才甄拔作業「武林計畫」已然啟動，而且是跨陣營物色人選。

(中時)