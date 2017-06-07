高樹農民簡良瑋 發展社區帶遊客下田挖芋

屏東縣高樹鄉農民簡瑋良種植3公頃多的芋頭田，除了每天採收幾百斤到市場銷售，也開放給遊客現場挖芋頭及DIY芋頭粿等活動，帶動農村旅遊。（圖/潘建志）

屏東高樹鄉是芋頭產地，農民簡瑋良種植3公頃多的芋田，除了每天採收幾百斤到市場銷售，也開放給遊客現場挖芋頭及DIY芋頭粿等活動，希望帶動農村社區旅遊。他說，5、6月的芋頭口感質地鬆軟、綿密細緻，讓人吃了回味無窮。

簡瑋良原從事藝品木雕業，6年前工作遇到瓶頸，決定返鄉種芋頭，也能照顧年邁父母親。他說，高樹是水源保護區，很適合芋頭生長，所以他將原本種的檸檬砍除改種芋頭，種出心得後，還把鄰田也租下來，擴增面積到3公頃多。

他每天可收成幾百斤的芋頭，經分級篩選後，有些送市場、有些賣給行口商，大部分由加工廠收購，因肉質Q綿爽口，很受消費者青睞。他也發展農村觀光，帶遊客到社區旅遊並體驗農村生活。

遊客可體驗挖芋頭，並親手DIY製作芋頭冰沙和芋頭粿，享受農村樂趣。他說，高樹地處偏遠，除了農業收附外，若能促進觀光，也能提升地方經濟，協助社區發展。

不過因長期種植芋頭，讓田力逐漸不足，無法充分提供養份，芋頭出現腐心病。他決定分批種植芋頭、稻米，及綠肥田菁來提供養份，並分批收成，疾病問題改善後，一年四季都可吃到芋頭。

(中時)