消防署：今年全台已33起瓦斯漏氣與氣爆意外
新北市「玉膳坊」月子餐中央廚房工廠今天（7日）上午11時27分發生氣爆並造成12人輕重傷，內政部消防署統計，今年1至4月全台共已發生33起瓦斯漏氣與氣爆意外，其中以1月14件最多，占目前統計總數約42％，據分析研究，33件意外中絕大多數是人為因素。
今天氣爆案發生後，由於受傷人數眾多，消防署認定為重大災害，也出動火災調查組、危險物品管理組前往協助調查，釐清氣爆發生原因是否與工廠瓦斯桶存放、使用方式有疏失引發氣爆有關。
消防署表示，往年災害統計僅將有人員死傷案件列入統計，但可能造成統計失真，為擴大落實防災宣導工作，今年起只要有出勤救護紀錄，全都列入統計，因5月分部分案件仍未調查結果確認發生原因，目前資料僅統計至4月底，全台共已發生33件瓦斯漏氣與氣爆意外。
據分析，33件瓦斯漏氣與氣爆意外，原因大多為埋設在道路下方的天然氣管線遭施工單位挖破，或民眾外出時未關閉氣源，幾乎都是人為因素導致，消防署呼籲民眾多加小心謹慎，就能大幅降低災害發生機會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。