消防署：今年全台已33起瓦斯漏氣與氣爆意外

新北市「玉膳坊」月子餐中央廚房工廠今天（7日）上午11時27分發生氣爆並造成12人輕重傷，內政部消防署統計，今年1至4月全台共已發生33起瓦斯漏氣與氣爆意外，其中以1月14件最多，占目前統計總數約42％，據分析研究，33件意外中絕大多數是人為因素。

今天氣爆案發生後，由於受傷人數眾多，消防署認定為重大災害，也出動火災調查組、危險物品管理組前往協助調查，釐清氣爆發生原因是否與工廠瓦斯桶存放、使用方式有疏失引發氣爆有關。

消防署表示，往年災害統計僅將有人員死傷案件列入統計，但可能造成統計失真，為擴大落實防災宣導工作，今年起只要有出勤救護紀錄，全都列入統計，因5月分部分案件仍未調查結果確認發生原因，目前資料僅統計至4月底，全台共已發生33件瓦斯漏氣與氣爆意外。

據分析，33件瓦斯漏氣與氣爆意外，原因大多為埋設在道路下方的天然氣管線遭施工單位挖破，或民眾外出時未關閉氣源，幾乎都是人為因素導致，消防署呼籲民眾多加小心謹慎，就能大幅降低災害發生機會。

(中時)