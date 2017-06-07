聖國總理哈里斯訪金門 看炮片變鋼刀好驚奇
加勒比海友邦聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯閣下率團訪台，今（7）日走訪兩岸最前哨馬山觀測所和鋼刀、貢糖觀光工廠，並赴碧山傳統聚落品嘗「紅龜粿」，對當地優美風景和風土人情讚不絕口，希望下次還有機會舊地重遊。
哈里斯總理一行在著名的金合利鋼刀廠看到原本鏽蝕的炮片，在爐火的鍛鍊和老師傅吳增棟的巧手捶打下，變成一支鋒芒畢露的閃亮鋼刀，直說把兩岸烽火對峙時留下來的悲劇產物，打造成非常棒的工藝品，實在太讓人驚奇了。
來到碧山傳統聚落，哈里斯總理一行更是捲起衣袖，與社區的婆婆媽媽們一起製作和品嘗地瓜「紅龜粿」，在古厝開心的與大家合影留念，不停稱讚金門海島風景美麗，人民又非常友善、好客，非常感謝縣府觀光處的貼心安排。
哈里斯總理等人也參觀太武山擎天廳、金門酒廠、聖祖貢糖觀光工廠和獅山炮陣地，並在馬山觀測所以高倍數望遠鏡眺望對岸，直到傍晚才結束短暫又緊湊的金門行程，依依不捨的離開口中的美麗島嶼。
(中時)
關鍵字：聖克里斯多福及尼維斯、鋼刀、哈里斯
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