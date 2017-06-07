會呼吸的矽藻牆 南大學者與業者開發綠能建材

台南大學老師朱繼光示範火燒矽藻塗料的磁磚，卻無法點燃，展示矽藻土的防火特性。（程炳璋攝）

台南大學與業界產學合作，以矽藻土開發出新的綠能建材，塗上矽藻塗料的磁磚，噴上水立刻吸附乾掉。（程炳璋攝）

台南大學創新育成中心與一家綠能企業進行產學合作，以矽藻土為主成分調配成綠能建材「環保矽藻土」當塗料，可運用在建築、居家、農業與寵物等多重領域，成份天然且價格低廉，具市場優勢，產品已在申請專利中。

台南大學綠色能源科技系教授劉世鈞、材料科學系教授朱繼文，透過學校創新育成中心與進駐廠商綠陽科技進行產學合作研發，從進口矽藻土中調配成分，利用矽藻土為二氧化矽成分，表面還有無數奈米細孔，開發出環保矽藻塗料。

朱繼文表示，這樣的塗料未來可廣泛應用室內裝修、絕緣隔熱、工業過濾、農業化肥與除蟲各種層面，用於建築材料時，具有不燃、除濕、除臭與通透性特點，還能淨化空氣、隔音、隔熱與防水。重點是材料天然且價格便宜，適合用來當綠能建材。

南大學者對塗上環保矽藻塗料的牆壁進行各種實驗，證明有隔熱、除濕、除臭、調節溼氣與吸附甲醛的效果。形容這種「會呼吸的矽藻牆」更適合台灣的環境，還可治療壁癌，用在寵物身上，可防止跳蚤。

綠陽科技公司業者表示，日本也有矽藻土作成的塗料，但產品只有單一效能，且價格高，不如台灣研發成功的環保矽藻土塗料具有多功能。目前每公斤的環保矽藻土塗料只賣150元，半公斤賣100元。不過尚未在實體店面流通，先從網路開始試賣。

(中時)