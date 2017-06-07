斥資千萬 台東打造情境式互動英語教學
台東縣政府斥資千萬元，在卑南鄉溫泉國小打造情境式互動英語教學，學生透過平板、手機等裝置，在校園的「AR」擴增實境科技中，隨處可以接觸英語學習環境，加上在地化的內容，讓學生們從遊戲中就能學習英語。
「會講英語不一定能國際化、不會講英語是不可能國際化！」台東縣長黃健庭今天出席溫泉國小的情境式互動英語教學啟用儀式時表示，台東縣政府一直要將台東推向國際化，但發現許多民眾對於講英語非常抗拒，為了讓英語融入生活、從小學習，因此縣府才決定打造情境式互動英語教學。
黃健庭表示，許多縣市為了推廣英語教學，甚至打造英語村，讓學生們可以迅速融入學習英語的環境，不過科技進步後，以AR學習不但有趣也成效更佳。
為了讓學生更融入學習當中，AR的內容還加入在地化素材，熱氣球、原住民服飾等，都能在互動情境題目中發現。黃健庭強調，英語學習越小開始效果越好，學好英語將能讓未來的求職之路更順利。
今天黃健庭在溫泉國小學生引導下，到學校走廊「闖關抓寶」，大聲的唸出英文單字才能過關，隨後與學生到英語互動情境教室中，以平板體驗AR實境學英語，體驗科技帶來的學習魅力。
(中時)
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