台大公佈13大健康殺手 頭號殺手竟是他？！

高血糖為健康危險因子榜首，學者指出，可能為國人血糖控制不佳有關。(圖/達志影像/Shutterstock)

台大公衛學院與國民健康署合作研究死亡的危險因子，於今日公布健康殺手排行榜，前三名依序為高血糖、吸菸、高血壓，而空氣中的PM2.5也是危險因子之一。

研究團隊利用國健署提供的國民健康訪問調查、台灣三高盛行率調查、國民營養健康狀況變遷調查等本土健康資料庫，再加上環保署空氣品質測站資料，整合歸納而得出13個健康危險因子，資料顯示在2009年，因高血糖而死亡人數有14,900人，而吸煙直接或間接死亡人數有1,340人；高血壓則是影響了約11,900人死亡。

台灣大學流行病學與預防醫學研究所林先和副教授表示，高血糖為健康殺手第一，可能與國人糖尿病控制不佳有關，而高血糖能引發糖尿病、缺血性心臟病及中風。

除了上述前三名外，其他危險因子及死亡人數排名如下，PM2.5暴露有8,600人死亡、高鈉低蔬果的飲食相關危險因子影響7,890人、過重及肥胖約有7,620人死亡、缺乏運動則影響7,400人死亡、飲酒約有6,350人、慢性B型肝影響6,300人死亡、慢性C型肝炎則有3,170人、高血脂有2,070人死亡以及嚼檳榔死亡人數有1,780人。

這項研究是將國人10大死因轉為危險因子排行，提供數據，對於預防疾病方面具有參考價值。

(中時電子報)