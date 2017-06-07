Nike拿C羅青年照打形象廣告，卻被抓包原圖是穿愛迪達。(圖/翻攝自Nike官方Instagram)

照片中年少時的C羅，他原本穿的運動衫其實是愛迪達。(圖/翻攝自每日郵報)

葡萄牙球星C‧羅納多（Cristiano Ronaldo）無疑是當今足壇的當紅炸子雞，日前歐洲冠軍盃決賽，西甲皇家馬德里靠著C羅梅開二度，力克義甲尤文圖斯，奪下冠軍。而做為C羅的贊助商，運動大牌Nike當然不會放過此宣傳機會，第一時間拿他一張青年時期的照片來大打形象廣告；未料，事後卻被網友抓包，這張原圖C羅其實是穿愛迪達，引起熱烈討論。

近來Nike一張形象宣傳照引起各界關注，只見照片中年少時的C羅，模樣頗為青澀，下方廣告宣傳語寫著，「這個男孩知道」（This boy knew）。Nike於官方Instagram貼文表示，「沒有人會相信一位馬迪拉（Madeira）的小男孩，日後會成為世界球星；除了這個來自馬迪拉的男孩以外。」

不過，有網友就發現，照片中年少時的C羅，他原本穿的運動衫其實是出自Nike頭號競爭對手愛迪達，廣告曝光後不免有些尷尬。許多人紛紛於社群調侃Nike，「他穿得是愛迪達！」更有人幽默地說道，「這個男孩知道，但Nike你知道嗎？」

(中時電子報)