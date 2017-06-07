尚有1成票券 《愛呀，我的媽！》來台南催票
「這是一齣好看好聽好笑好哭的歌舞劇！」果陀劇場暌違7年，推出原創音樂劇《愛呀，我的媽！》由「劇場界重量級創作陣容」梁志民、鮑比達、陳樂融攜手合作，曾國城、黃嘉千、關詩敏7日南下宣傳，因南部人習慣1個月前才買票，曾國城喊話，早買票早搶位，看戲位置才優。
相較台北4場秒殺，9月將在國父紀念館加演4場，本月17、18日在台南文化中心演出的《愛呀，我的媽！》目前尚有1成票券未售出，曾國城搞笑喊話，南部不會隨時加場，觀眾千萬不要抱持最後一刻才買票的心情。
非歌手的曾國城初試啼聲，被導演梁志民讚譽歌聲有如張學友的溫柔，值得粉絲引頸期待，他一拿起麥克風就說，自己最遺憾的就是沒有出個人專輯、攻下小巨蛋；也推崇黃嘉千、關詩敏的精采演出，「這是一齣極為精彩的歌舞饗宴。」
《愛呀，我的媽！》講述一對相依為命的母女靈魂交換後，展開一場天翻地覆的不思議局面，換位思考，對彼此有更多面向的了解。果陀劇團表示，劇中樂觀、正向的主題，期待能為台灣注入多一點溫暖與感情，帶來更多愛的感動。
黃嘉千說，這是她第一次演音樂劇，開始排演才意識到難度有多高，花很多時間調整唱歌方式，才抓到訣竅；被曾國城稱為「精采女丑」，她說，很久沒當歌手，非常開心，這齣戲能讓人不只聽到音樂，而是聽到音樂說故事。
曾國城打趣，這是首見觀眾需要心肺功能的一齣戲，因為樂曲層層疊疊，幾乎沒有換氣空間，別人是歌手，他則是「割腕」。飾演黃嘉千女兒的關詩敏則從完全不知道什麼是歌舞劇？不知道怎麼演、怎麼唱，蛻變最多，曾國城推崇，關詩敏的清亮歌聲眾所皆知，但在舞台劇有很大突破演出，是這齣歌舞劇的一大亮點。
(中時)
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