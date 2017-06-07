兩男持刀互砍 1人身中數刀倒地兇嫌逃逸
台南市北區公園路769巷內7日下午1時許兩名男子持刀互砍，其中錢姓男子身中4、5刀倒地，臉上、手、腳皆受傷掛彩，對方趁隙逃逸，警方獲報先將錢男送醫急救，雖無生命危險，但意識模糊，警方正循線追查另一男子下落。
根據目擊者指出，兩名男子7日下午1時40分在北區公園路769巷持刀互砍，39歲的錢男在兇嫌持菜刀一陣砍殺下，臉、手、腳都受重創，終於倒臥血泊當中，痛苦呻吟。
警方獲報趕到，先將受傷的錢某送往奇美醫院急救，院方表示，錢男雙手刀傷各5公分，臉部刀傷2公分，三處是身上比較大的傷口。目前無生命危險，但意識模糊無法言語。
因為傷者仍在急救，警方尚無法查知兩人互砍動機，已調閱路口監視畫面追查兇嫌，他疑似作案後帶刀騎機車逃逸。
(中時)
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