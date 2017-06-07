一度因心病命危 馬偕醫療團助病童重返單車人生
一名6歲的病童銘鴻，在我國醫療團赴當地義診時，檢查出罹患有大型心室中膈缺損的問題，不即時手術治療、恐因心臟衰竭而死。透過多個團體單位協助，來到馬偕醫院接受治療，不僅順利出院，更可以騎著他最愛的腳踏車趴趴走，醫療團隊成員均感到相當開心。
繼去年首次前往柬埔寨進行醫療義診，馬偕醫院本月初再次前往該國，在暹粒省新設立的醫療診所進行4天的看診，醫療團成員包括小兒科、家醫科、婦產科、腸胃科、皮膚科等醫師、護理師和藥師，4天當中共看了1180人次。
醫療團團長、馬偕醫院小兒科資深主治醫師楊俊仁表示，1180人次當中，以蛀牙、中耳炎、感冒、發燒等疾病佔大宗，還發現一名學童心臟有雜音，已和當地醫療義工協調後續進行長期追蹤、掌握後續狀況。
團員成員之一的國際醫療中心副主任徐宛蒂說，有鑑於當地飲食口味偏鹹，醫療團在義診之外，也透過當地義工來加強當地居民的口腔衛生、飲食衛教和視力保健等宣導。
馬偕醫院表示，醫療團在其中一天，前往一家孤兒院，當地家長和老師得知此消息後，直接用一台卡車，載滿小學生前來看診，讓所有醫療團成員留下深刻的印象。
(中時)
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