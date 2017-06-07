北市電子遊戲場設置門檻 有條件放寬
台北市議會7日三讀通過「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」，台北市商業處副處長江美玲指出，此次修法重點是刪除電玩機台審查及相關罰則，此外也放寬限制，只要其營業場所設於實收資本額達1億元以上的購物中心、百貨公司或遊樂園，業者本身不必受實收資本額1億元限制。
台北市僅12間電子遊戲場，數量並不算多，江美玲表示，此次修法也有考量適度放寬可以鼓勵電玩相關產業發展和人才培育。
「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」2011年11月10日公布施行，原法規共計14條，且多有限制。其中，原法條第4條3款明定，「公司或商業之登記實收資本額應為新台幣1億元以上」，業者認為發展受綑綁，因此修法時從善如流，若購物中心、百貨中心或遊樂園營業額達1億元以上，業者本身不受實收資本額須為1億元以上的限制。
此外，原條文中有北市須針對電玩機台設審查委員會，江美玲表示，中央針對電玩機台已有規格審查機制，為免疊床架屋而予以刪除。
至於諸如普通級電玩設置主要出入口應臨接寬度12公尺以上道路，並應距幼兒園、國高中和醫院、圖書館50公尺以上；限制級電玩主要出入口應臨接寬度30公尺以上道路和上述場所1000公尺以上等條件，概如原條文，並未再放寬。
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(中時)
關鍵字：電子遊戲場
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