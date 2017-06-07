豪雨失蹤 南投魚池鄉黃姓老翁遺體尋獲
日前豪雨成災，南投縣魚池鄉黃姓老翁到住家附近清理水溝，卻不幸失蹤！消防局連日搜尋，7日在頭社大排尋獲遺體，以吊掛方式上岸，交由家屬和警方處理後續事宜。
黃姓老翁3日出門，至傍晚未歸，家屬在住家周圍搜尋未果，4日上午6時報案請求協助搜尋；日月潭消防分隊接獲報案，立即出動協尋，因連日大雨，造成頭社盆地淹水，更添搜尋難度。
7日出動搜救人員79人，分為9組，沿頭社排水溝往明潭水庫方向，及水里溪、濁水溪沿岸搜尋，搜救隊在頭社大排河床尋獲遺體，經家屬現場確認後，利用器材車吊臂，運送上岸，交由家屬與警方後續處理。
(中時)
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