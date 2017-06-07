對手傷退 納達爾十度殺入法網4強

納達爾靠對手傷退，生涯第10度晉級法網男單4強。（美聯社）

「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）距離生涯第10座法網冠軍又更近一步了！靠著對手布斯塔（Pablo Carreno Busta）在第2盤受傷退場，納達爾順利挺進男單4強，也是生涯第10次躋身法網男單準決賽。

西班牙好手布斯塔受傷，接受防護人員治療。（美聯社）

納達爾首盤以6比2輕鬆拿下，第2盤2比0領先時對手受傷退賽，讓他成為網球公開賽年代以來，第5位能在單一大賽10度打入4強的球員，也把自己在法網的生涯戰績提升為77勝2敗。

更可怕的是，31歲的納達爾這次晉級勢如破竹，氣勢完全不遜於全盛時期，5場比賽下來不僅1盤未失，而且只掉22局，比他在2008年失25局的個人最佳紀錄還好。

布斯塔生涯首次打入4大賽8強，但首盤就被西班牙大前輩破掉4個發球局。他因為腹部受傷，在首盤結束時曾接受治療，第2盤勉強續戰仍無法堅持下去，比賽僅進行51分鐘就畫下句點。

(中時電子報)