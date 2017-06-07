林逸欣摔傷骨盆憔悴現身 《甘味》再爆男星腦中風
林逸欣日前客串本土劇《甘味人生》因下雨天路滑，不慎摔傷骨盆，貼心的她因為不想讓親友擔心，刻意保持低調，想不到受傷消息還是傳了出去。她剛剛也在臉書PO出手術後首張露面照向粉絲報平安，憔悴素顏令人心疼。
林逸欣因拍戲摔傷造成骨盆骨折，在6月2號開刀後，至今仍在醫院休養，她剛剛也PO出首張露臉照，向粉絲們報平安，「今天看護阿姨看見我每天躺著深受頭髮打結的困擾，很貼心地幫我編了辮子，覺得神清氣爽。」
不過粉絲卻發現林逸欣瓜子臉明顯消瘦，黑眼圈也令她看起來氣色不太好，紛紛不捨留言「都瘦了誰捨的」、「真是心疼死了⋯趕快好起來哦」、「瘦了一圈了，趁這個機會好好補一補休息一下，再出發」。
然而繼林逸欣摔傷後，《甘味人生》又被周刊報導，指本月5日劇中飾演「阿龍」的演員張鐵齒出完外景後，感到頭暈不適，檢查後竟是腦中風前兆，所幸在住院觀察後情況樂觀，目前已返家休養。
(中時電子報)
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