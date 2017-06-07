茉莉走過中美斷交 保留記憶美式滋味
日前漢光演習傳出美軍顧問團來台觀摩引發關注，其實早在中美斷交前，美軍顧問團早駐台多年，他們離台後，卻還有一樣東西留下，就是傳統美式漢堡，當年美軍顧問團的4位廚師合夥在天母開了茉莉漢堡，比速食店還早攻占台灣，老台北人都熟悉這味道，他們近日將觸角伸到桃園。
廚師之一的殷炳麒兒子殷尚群傳承父親好手藝，與兒時玩伴及友人周家豪、蔡尚韋接下這份工作，23歲時，父親問他想不想做？當時殷尚群在還在加拿大，回國當完兵後，27歲在台北東區開了第一間5坪的店鋪。
殷尚群說，父親與股東1979年開了茉莉漢堡，店名會叫「茉莉」其實還有段故事，英文是Marys Hamburger，怎不叫瑪莉？他說，中美斷交後，台灣仍是戒嚴時期，凡是有關英譯的名字都不能使用，舉凡喬治、麥可等等，「Mary不能叫瑪麗，只好用茉莉」。
「從小在國外長大，覺得台灣人有更多東西可以發揚，就像是漢堡也可以做得很好」，父親將美軍留下的設備開了一間道地美式漢堡店，他則接手父親的精神，再拓展4間店，「當年奶昔機還在，速食店沒有賣了，我們還在供應」。
「我們的漢堡肉不是組合肉，而是可以做牛排的頂級肉塊，只是把牛排絞碎；麵包則是請有藍帶等級的廚師手工製作，若不合用就會整批丟掉」，肉片與麵包在攝氏230度的鐵爐上烘烤，加入特調醬汁，老台北人熟悉的味道，現在要攻占桃園人的味蕾。
(中時)
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