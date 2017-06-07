彰化縣衝第十肥！小四生暑假作業要為家人量腰圍

肥上身！彰化縣衛生局提升學生與家人對代謝症候群的認知；推動國小四年級學生，回家給家人一個愛的擁抱，為家人量腰圍。（吳敏菁攝）

肥上身！彰化縣衛生局提升學生與家人對代謝症候群的認知；推動國小四年級學生，回家給家人一個愛的擁抱，為家人量腰圍。（吳敏菁攝）

肥上身！彰化縣衛生局提升學生與家人對代謝症候群的認知；推動國小四年級學生，回家給家人一個愛的擁抱，為家人量腰圍。（吳敏菁攝）

拒肥上身！彰縣衛生局據2012至2014年調查資料，彰化縣成人肥胖率40.6％，居全國第十肥；衛福部今年資料更顯示，彰化縣成人對腰圍認知率還不到一半，縣府號召小四學童今年暑假來項「愛抱、拉、量腰圍」作業，幫家人量腰圍，提升代謝症候群的認知。

彰化縣衛生局長葉彥表示，縣民對健康認知有待提升，擁有健康身心，更應從小培養，3年前逆向操作，突破成人授課模式，設計國小五年級生暑假作業，紀錄家屬體位，執行至今共5萬4207位學生、17萬1925家屬參與，減重3萬1919公斤。

副縣長林明裕說，今年再往前推動讓小四生為家人量腰圍，因腰圍過胖，心血管功能負擔重，代謝功能受影響，透過千禧之愛健康基金會協助，學童回家給家人一個愛的擁抱，為家人量腰圍，藉這個體貼動作，喚起健康照顧認知。

除了進行「抱、拉、量」三步驟、測量腰圍，並得完成「腰圍糾察隊小測驗是非題」，由家長帶領孩子對出正確答案。認識代謝症候群和5項判定標準，叮嚀適量用油。

千禧之愛健康基金會董事杜思德院長說，腹部脂肪過多、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油脂偏高以及高密度膽固醇脂蛋白偏低，稱「一粗、二高、血脂異常」。若符合三項條件即為代謝後群患者，得糖尿病、高血壓等機率就偏高，透過暑假作業，一起熟記「腰圍八九十健康常維持」，成年男性腰圍不超過90公分，女性不超過80公分。

平和國小四年級學生首先給爸媽、阿公與阿嬤愛的抱抱後，拉開腰圍尺，拉到肚臍的地方量出腰圍數值；有同學量到阿公腰圍103公分，叮嚀少吃爌肉飯和炸肉，一起運動，為健康不要加油了。

(中時)